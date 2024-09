Conheça país cheio de encantos em que todo brasileiro é milionário

Destino é cheio de belezas, paisagens exóticas, uma cultura muito rica e bastante história

Magno Oliver - 27 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Sou turista)

Viajar é um dos grandes sonhos de muita gente, principalmente quando os destinos escolhidos oferecem oportunidades e experiências que chegam a parecer dignas de milionários.

Assim, um país que bombou nas redes sociais e ganhou os holofotes da internet no momento foi o Vietnã. A região é um local cheio de encantos, paisagens exóticas e uma cultura muito rica e bastante histórica.

A região é muito conhecida por ter um custo de vida baixo, além de uma economia favorável financeiramente para turistas estrangeiros.

Brasileiros que pisam no Vietnã se sentem, literalmente, como verdadeiros milionários. É uma experiência social única.

O perfil no Instagram da @SHAY20S deu uma passada por esse destino e mostrou que a região realmente vale a pena conhecer e explorar seus cantinhos e lugares.

“Com apenas 1 real, você consegue comprar 4.350 Dongs (moeda local)! Ou seja, com 250 reais, você tem mais de 1 milhão de Dongs na sua carteira”, diz a legenda da publicação.

“As hospedagens custam cerca de 80 reais por noite, e você pode encontrar refeições completas por apenas 5 reais! É uma verdadeira oportunidade de viver como um milionário sem gastar muito”, diz a turista.

O Vietnã não é só vantagem financeira por conta da moeda, a região oferece uma listagem enorme de vários destinos que você pode explorar e conhecer mais a fundo a cultura do lugar.

Cidades históricas, como Hanói e Ho Chi Minh, misturam arquitetura colonial francesa com templos antigos e uma atmosfera vibrante.

Tem também as paisagens naturais, destaque para a baía de Há Long, que é muito famosa mundialmente por ter formações rochosas em formato único por conta do fator de estar no meio do oceano.

O Vietnã oferece um combo dos sonhos de lugar de baixo custo, boa gastronomia, cultura repleta de riquezas, paisagens belíssimas e experiências para ficar na memória.

Confira um pouco das belezas desse lugar paradisíaco:

