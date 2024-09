Melhor linguiça para aproveitar um bom churrasco no final de semana

Time de especialistas no assunto foi reunido para definir qual a melhor marca e sabor desta iguaria importante

Magno Oliver - 27 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Pratodoprato)

Quando o assunto é churrasco, a famosa e tradicional linguiça toscana não pode faltar de jeito nenhum. Ela é sempre presença obrigatória nesse evento.

Assim, a linguiça é um alimento de fácil preparo, muita suculência e fica pronta em questão de minutos, quando assada na brasa ou em outros utilitários culinários.

Bovina, suína, aves e até vegetariana, ela é uma boa opção pro churrasco por ser um corte acessível, em comparação às demais carnes do mercado.

Melhor linguiça para aproveitar um bom churrasco no final de semana

E para eleger a melhor linguiça, o portal Terra reuniu um time de jurados especializados no assunto que avaliaram sabor, aparência, textura, suculência e composição dos produtos disponíveis nos mercados.

Para buscar mais clareza, a avaliação dos jurados foi feita às cegas, e as linguiças foram assadas todas na brasa e provadas assim que saiam da grelha para melhor suculência.

As melhores marcas de linguiça toscana para churrasco

PRIMEIRO LUGAR – LINGUIÇAS PERDIGÃO

SEGUNDO LUGAR – LINGUIÇA DIA

TERCEIRO LUGAR – LINGUIÇA AUTÊNTICA

As 10 marcas na avaliação dos jurados listadas em ordem alfabética

– AURORA (R$ 12,57, embalagem com aproximadamente 350 g)

Para os especialistas, a linguiça é suculenta, conta com boa moagem, no entanto, é muito condimentada. Além disso, a carne teria apresentado muita oscilação de cor e pedaços de gordura muito firmes.

– AUTÊNTICA (R$ 25,90, embalagem com 400 g)

Terceiro lugar no ranking, a linguiça Autêntica apresentou textura razoável, com boa coloração, aparência e suculência, assim como baixa condimentação e sabor levemente adocicado.

– DIA (R$ 15,99, embalagem com 500 g)

A marca que ocupa o segundo lugar foi avaliada pelos especialistas como uma linguiça de bom sabor e suculência, boa textura e sabor, além de não ter muito aroma e ser bem equilibrada no sal.

– FRIGOPLUS (R$ 12,20, embalagem com 370 g)

Conforme os especialistas, está é uma linguiça pouco suculenta e que tem sabor levemente ácido. Inclusive, sua cor denuncia que ela conta com aditivos em excesso.

– PERDIGÃO (R$ 18,50, embalagem com aproximadamente 530 g)

Campeã no ranking, a linguiça Perdigão foi avaliada como muito saborosa e suculenta, com boa aparência e uma ótima moagem. Os jurados ainda apontaram que o produto é equilibrado no sal, é gorduroso na medida e apresenta uma textura agradável.

– QUALITÁ (R$ 15,49, embalagem com 600 g)

Apesar da boa aparência, ser pouco gordurosa e de ser bem equilibrada no sal, a linguiça toscana Qualitá foi avaliada como um pouco seca e com um recheio excessivamente moído e sabor levemente ácido.

– REI DA LINGUIÇA (R$ 26,98, embalagem com 500 g)

Na opinião dos jurados, “um produto de coloração muito avermelhada e pouca suculência. Eles também acharam o sabor salgado demais e o teor de gordura um tanto elevado.”

– ROCCA (R$ 18,17, embalagem com 606 g)

No caso da Rocca, os especialistas avaliaram como um sabor pouco agradável e moagem irregular, contando com alguns pedaços duros. Além disso, a carne teria apresentado grande oscilação na cor.

– SADIA (R$ 25,43, embalagem com aproximadamente 750 g)

Mesmo sendo avaliada com o sabor suave e suculento, os especialistas apontaram que durante a degustação foram encontrados pedaços de cartilagem visíveis, além do produto ser muito gorduroso.

– SALERNO (R$ 17,98, embalagem com aproximadamente 500 g)

Conforme os especialistas, após pronta, a linguiça acabou ficando um pouco seca, mas mesmo assim apresentou suculência. Além disso, a moagem foi classificada pelos especialistas como bem fina e a condimentação fresca, mais ácida.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!