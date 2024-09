Onde assistir Atlético-GO x Fluminense pela Série A no domingo (29)

Equipes fazem campanhas bem ruins e precisam pontuar para se manter vivos no Campeonato Brasileiro

Augusto Araújo - 27 de setembro de 2024

Atlético-GO e Fluminense se enfrentam no Brasileirão. (Montagem: Divulgação-ACG/ Marcelo Gonçalves-Fluminense)

Navegando por águas perigosas, Atlético-GO e Fluminense se enfrentam neste domingo (29), em uma briga direta pela fuga do rebaixamento.

A bola vai rolar no estádio Antônio Accioly, no setor Campinas, em Goiânia, a partir das 16h.

O Dragão Campineiro vem de três derrotas seguidas na competição, sem sinais de melhorias. A mais recente, inclusive, foi um 3 a 0, sofrido diante do Corinthians.

Dessa forma, o time rubro-negro se encontra no último lugar do torneio, com apenas 18 pontos. Mesmo caso vença o próximo jogo, ele ainda ficará a dois pontos do penúltimo colocado, o Cuiabá.

Já o Tricolor se encontra logo acima do clube mato-grossense, ocupando o 18º lugar do Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, os cariocas podem até mesmo sair da zona de rebaixamento, caso Corinthians e Vitória não vençam.

No entanto, o Fluminense vem de duas derrotas. Uma pela Série A – 1 a 0 para o Botafogo – e outra pela Copa Libertadores – 2 a 0 diante do Atlético-MG.

A partida terá transmissão em rede aberta pela TV Globo e pelos canais Premiere, pelo sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também repercute o duelo pelas mídias digitais.

Além disso, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.