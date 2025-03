Onde assistir Flamengo x Internacional pelo Brasileirão neste sábado (29)

Rubro-Negro e Colorado se enfrentam após se sagrarem vencedores dos respectivos campeonatos estaduais

Augusto Araújo - 28 de março de 2025

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (29). (Foto: Captura/Instagram)

Dando o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro de 2025, Flamengo e Internacional vão se enfrentar neste sábado (29), em um duelo de campeões estaduais.

A bola vai rolar no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 21h. Davi de Oliveira Lacerda (ES) comandará a equipe de arbitragem.

O Rubro-Negro volta embalado da Data Fifa, após superar o Fluminense na final do Campeonato Carioca. No jogo de ida, venceu pelo placar de 2 a 1 (gols de Wesley e Juninho, enquanto Keno descontou para o Tricolor).

Na partida de volta, bastou que o Flamengo segurasse o 0 a 0 no placar para levar mais uma taça para a coleção.

Situação esta semelhante à que passou o Colorado. Enfrentando o Grêmio, o Internacional conseguiu fazer 2 a 0 jogando na casa do maior rival. Carbonero e Alan Patrick balançaram as redes.

Contudo, no duelo da volta, disputado no Estádio Beira-Rio, o Clube do Povo saiu na frente novamente, com Enner Valencia.

O Imortal até tentou reagir com Wagner Leonardo, mas o empate apenas confirmo o título do Inter.

Agora, os dois campeões estaduais irão se enfrentar na abertura do maior torneio do Brasil.

O Sportv fará a transmissão pela TV a cabo, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view. A plataforma de streaming Globoplay também vai exibir o confronto.

