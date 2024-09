Onde assistir Flamengo x Athletico pela Série A neste domingo (29)

Equipes se enfrentam em momento fragilizado, após eliminações em torneios continentais

Augusto Araújo - 27 de setembro de 2024

Flamengo e Athletico se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. (Montagem: Marcelo Cortes-CRF / José Tramontin-Athletico)

Sem vencer há quatro jogos, o Flamengo busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro diante do Athletico, após uma dura eliminação pela Copa Libertadores.

A partida acontece no domingo (29), a partir das 20h, no estádio Maracanã, localizado no Rio de Janeiro (RJ).

O Rubro-Negro carioca amarga uma péssima fase no Brasileirão, tendo vencido apenas uma das últimas cinco partidas no torneio. No último duelo pela competição, perdeu por 3 a 2 diante do Grêmio.

Além disso, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores, após empate sem gols contra o Penãrol. Como havia perdido o primeiro jogo, acabou ficando fora das semifinais.

Por outro lado, a equipe paranaense também vem de uma dura derrota pela Copa Sul-Americana. Depois de uma vitória por 1 a 0 jogando em casa contra o Racing, o clube só precisava segurar o empate para avançar.

Contudo, o time argentino aplicou um sonoro 4 a 1 e despachou os brasileiros da competição.

Assim, os dois rubro-negros vêm em momento fragilizado para se enfrentar no Campeonato Brasileiro. Contudo, o Flamengo se encontra no 4º lugar, com 45 pontos, enquanto o Athletico está em 15º, com 31.

Os canais do Sportv farão a transmissão do confronto, além do Premiere, no sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também repercute todas as emoções do confronto.