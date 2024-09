Saiba como se prevenir do golpe do FGTS que têm feito várias vítimas

Valores são uma obrigação do empregador e visa proteger financeiramente aqueles demitidos sem justa causa

Gabriella Pinheiro - 27 de setembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Em meio ao crescente uso da tecnologia, aumentam também as tentativas de aplicação de diferentes golpes. Um deles, que tem ganhado visibilidade, é o do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O FGTS é uma conta ligada ao contrato de trabalho que recebe, durante todos os meses, uma quantia em dinheiro. Os valores são uma obrigação do empregador e visa proteger financeiramente o trabalhador demitido sem justa causa.

Antes de mais nada, é importante saber que o fundo equivale a 8% de todos os rendimentos do trabalhador no mês, incluindo salário, abonos, gorjetas e 13° salário, por exemplo.

Por ser uma conta ligada ao trabalho e que o trabalhador não acessa sempre, o FGTS constantemente é alvo de ataques dos golpistas.

Uma das principais recomendações para evitar cair em golpe é sempre desconfiar de qualquer comunicação nas redes sociais que peçam dados pessoais ou bancários – usados pelos criminosos para acessar as contas.

Outras dicas são: usar apenas os canais oficiais da Caixa Econômica Federal para obter informações referentes ao FGTS; não fornecer os dados ou senha em sites não oficiais para pessoas que entraram em contato por telefone ou ligação, não clicar em links suspeitos e desconfiar de comunicação sensacionalista.

A instituição financeira também orienta que a mesma não entra em contato solicitando senha, recolhendo cartões ou pedindo para que os clientes façam depósitos.

