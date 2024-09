Trilha promete desvendar ‘segredos’ de local de rara beleza na Região Metropolitana de Goiânia

Participação é gratuita, sendo necessário confirmar presença

Paulo Roberto Belém - 27 de setembro de 2024

Um dos pontos do Rio Dourados (Foto:Guia Ecológico)

Para um dia de calor, tempo seco e aberto previsto para este domingo (29), o coletivo Plantadores de Água faz um convite para um passeio guiado na região do Rio Dourados, em Hidrolândia.

De acordo com as informações, será um momento de lazer e boa diversão. A organização define a região de trilha do rio como “um dos poucos locais de rara beleza que está próximo à Região Metropolitana de Goiânia”.

A participação do passeio é gratuita. Para confirmar presença, os interessados deverão acessar o link e inserir o nome na lista de controle. Crianças e adolescentes também podem participar, desde que acompanhados de um responsável.

Confirmando a presença, é orientado que se leve roupa de banho – para aqueles que desejam tomar banho de rio, roupas leves, chapéu, filtro solar, água para se hidratar, além de lanche reforçado para passar o dia.

O ponto de encontro será na Pamonharia Felicidade, localizada na BR-153, KM 32, em Hidrolândia, às 8h15. O passeio tem previsão de retorno para 16 h. A organização lembra que a distância entre Goiânia e o ponto de encontro é de 50 Km.