Abertas as inscrições para especialização gratuita e totalmente online

Essa é uma excelente chance para quem quer turbinar o currículo

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições para a especialização gratuita e totalmente online do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) estão abertas!

Com duração de 18 meses, o tema do curso será Arquitetura e Cidades Sustentáveis.

O IFES abriu o processo seletivo para mais uma especialização gratuita e a distância!

Ao total, serão disponibilizadas 32 vagas e as inscrições devem ser feitas até o dia 16 de outubro de 2024.

Como dito anteriormente, o curso será sobre Arquitetura e Cidades Sustentáveis. Os candidatos selecionados irão estudar as seguintes matérias:

Avaliação do Ciclo de Vida;

Cidades Sustentáveis;

Conforto e Desempenho Urbano;

Educação à Distância e Ambientes Virtuais de Aprendizagem (EaD);

Gestão Ambiental e Licenciamento Ambiental;

Metodologia de Pesquisa Científica;

Relações Étnico-Raciais: Educação para o respeito à diversidade e pluralidade cultural no mundo do trabalho;

Sustentabilidade em Projetos Prediais;

Sistema de Informações Geográficas Aplicado.

Além das disciplinas, ao final da especialização gratuita, os alunos também devem elaborar um Trabalho Final do Curso (TFC).

Somando o trabalho e as matérias, o curso terá carga horária de 490 horas.

Para mais informações e fazer a inscrição, clique aqui

Datas para você ficar de olho:

Inscrição e envio dos documentos para a seleção: 23/09/2024 a 16/10/2024;

Publicação da relação de inscritos: 24/10/2024;

Resultado Preliminar da análise de documentos para matrícula e da análise de documentos específicos exigidos aos inscritos nas vagas reservadas (PPI e PcD): 30/10/2024;

Resultado da análise de Currículo: 13/11/2024;

Aula Inaugural Síncrona da especialização gratuita: 11/03/2025.

