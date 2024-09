Empreendimento de Goiânia lança vagas de garagem quase do tamanho de apartamentos

Espaços para estacionar serão compatíveis para o estacionamento de veículos de grande porte

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Ram 3500, modelo de caminhonete com metragem exagerada (Foto: Divulgação)

Com uma frota de veículos de 1,3 milhão, Goiânia possui, atualmente, uma média de 2,75 unidades por domicílio, o que têm reivindicado mais vagas de estacionamento, pois, além de mais carros, os goianienses têm preferido modelos cada vez maiores.

Pensando nessa demanda, uma incorporadora da capital está lançando um empreendimento que promete entregar espaço para estacionamento com metragem próximo a muitos apartamentos do mercado.

Serão 35,60 m², compatíveis para o estacionamento de veículos de grande porte, SUV’s e caminhonetes, a exemplo dos modelos Ram 3500 e Chevrolet Silverado, que têm exatos 5,913 metros de comprimento.

O residencial será lançado pela Euro Incorporações e tem previsão de construção no complexo Europark, localizado no Parque Lozandes, região Leste da Capital. Segundo a incorporadora, as vagas com a metragem máxima serão comercializadas como opcional do empreendimento.

A empresa lembra que essas vagas extrapolam padrões métricos, sendo maiores do que os previstos no Código de Obras da capital. De acordo com essa legislação, uma vaga do tipo G é de 13,75 m².

Mas, para quem não optar pela “mega vaga” de estacionamento, a empresa vai comercializar unidades com três vagas de garagem, com tamanhos que atendem o habitual de 13,75 e 12m² de espaço.