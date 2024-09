Morre ex-comandante do Corpo de Bombeiros de Anápolis após atropelamento no bairro Jundiaí

Profissional estava internado há mais de 20 dias e chegou a passar por cirurgia

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Militar era ex-comandante do Corpo de Bombeiros de Anápolis e atualmente estava como subcomandante-geral (Foto: Reprodução/Instagram)

Após mais de 20 dias internado, faleceu neste sábado (28), o coronel, ex-comandante e subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros de Anápolis Divino Aparecido de Melo.

O profissional tinha sido vítima de um atropelamento no dia 02 de setembro enquanto trafegava de bicicleta no Bairro Jundiaí, no município. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Urgências de Anápolis, onde passou por cirurgia.

Em nota, o Corpo de Bombeiros comunicou a morte do coronel, destacando a carreira do militar. De acordo com a corporação, o velório acontecerá no próximo domingo (29), a partir das 09h na sala de velório do grupo SENAP na Rua Firmo de Velasco, no Setor Central

Já o sepultamento deve ocorrer às 16h no Cemitério Memorial Parque, também em Anápolis.

Leia a nota completa na íntegra:

“É com profunda tristeza e pesar que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás informa o falecimento do Coronel BM Veterano Divino Aparecido de Melo.

Coronel Aparecido é uma das grandes referências da Corporação, tendo exercido diversas funções de Comando ao longo de sua brilhante carreira, inclusive a de Subcomandante Geral da Corporação por mais de 6 anos.

“Neste momento de dor, luto e saudades, expressamos nossos mais sinceros sentimentos à família e aos amigos do Coronel Aparecido. Que sua memória seja sempre honrada e que sua família encontre conforto e força para enfrentar essa dolorosa perda.

Nossos pensamentos e orações estão com todos aqueles que foram tocados por sua vida de dedicação e amor ao próximo. Recebam o abraço e o respeito da família CBMGO”.