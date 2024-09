Professora envia bilhete aos pais de aluno e recebe resposta inesperada

Caso aconteceu em uma escola em São Paulo e precisou até ser feito um boletim de ocorrência

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Facebook)

A relação de professores, pais e alunos deve ser equilibrada para que exista uma coerência na hora de consolidar a educação dos jovens.

No entanto, esse relacionamento nem sempre sai como o planejado.

Professora envia bilhete aos pais de aluno e recebe resposta inesperada

Recentemente, uma professora passou por uma situação inusitada e, ao mesmo tempo, revoltante.

Tudo isso aconteceu em São Paulo e o mais inesperado de tudo, é que a educadora chegou a ser ameaçada pelos pais de um dos seus alunos.

Primeiramente, como qualquer professor dedicado a sua profissão, a docente percebeu que um dos seus estudantes não havia realizado o dever de casa.

Então, a professora escreveu um bilhetinho na agenda da criança para ser mostrado aos responsáveis, solicitando que conversassem com o garoto e que os pais estivessem mais presentes na hora de fazer a lição de casa.

Leia a mensagem na íntegra:

“Ao responsável,

O aluno não fez a lição que passei em sala e é de extrema importância que siga todas para não se perder ao longo do ano todo. Por favor, converse com ele.”

Até aí, está tudo normal dentro de uma rotina escolar bem estruturada.

No entanto, a reação dos pais do menino foi totalmente desproporcional.

Resposta dos pais:

“Boa tarde em primeiro lugar

Vamos manter a educação e disciplina para podermos ter um relacionamento melhor, meu esposo e eu estamos cientes de como é o nosso filho. Esperamos da Sra. Fátima que tenha uma boa relação entre todos, por um acaso a Sra. é exigente demais com os alunos por que se for não vai dar certo, nem com os alunos, nem com os pais.

Gosto de respeito e sim, meu filho se dá o respeito para ser respeitado. É só a senhora olhar um pouco a história dele com alguns professores e diretor antigo. Vamos nos dar muito bem se a Sra. for um pouco mais calma, agora se for exigente demais vou ter que lhe fazer uma visitinha ok? E ter um papinho bem calmo.”

A professora ficou assustada e preocupada com a situação, tendo em vista a resposta ameaçadora que recebeu.

Para se proteger, ela realizou um boletim de ocorrência para caso a “visitinha” realmente acontecesse.

Além disso, a educadora compartilhou o bilhete nas redes sociais e a publicação logo viralizou.

Nos comentários, as pessoas se mostraram sensibilizadas com a professora, que agradeceu todo apoio recebido.

“Tudo vai ocorrer como deve ser. Ainda conto com as rezas e as torcidas de todos para que nós tenhamos paz nas escolas e consigamos fazer o que nos propusemos: ensinar.” completou a professora.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!