Prorrogado edital de processo seletivo com diversas vagas e salários de até R$ 9 mil em Goiás

Inscrições podem ser feitas de forma online e seleção acontecerá em duas etapas

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Divulgação/Prefeitura de PG)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater) prorrogou o prazo para inscrições no processo seletivo que visa preencher 25 vagas no órgão.

Agora, os interessados têm até o dia 1º de outubro para se inscrever. As oportunidades são temporárias e destinadas as dois cargos, sendo 19 para técnicos agrícolas e 6 para cargos de nível superior.

As inscrições devem ser feitas de forma online no Portal de Seleção. As taxas variam de R$15, R$ 50 e R$ 70, a depender da função escolhida.

A remuneração mensal varia de R$2.615,50 a R$9 mil, acrescida de vale-alimentação no valor de R$ 500 para as funções de técnico agrícola, médico veterinário júnior e zootecnista.

O órgão informa que a seleção ocorrerá em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório, sendo elas, análise curricular e entrevista. Os profissionais serão lotados na cidade em que se inscreverem e serão contratados pelo período máximo de dois anos.

Caso haja interesse mútuo, há a possibilidade de prorrogação por até cinco anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos e funções.

Mais informações estão disponíveis no edital.