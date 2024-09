Rotam prende homem que bateu o carro sozinho e saiu ameaçando testemunhas com arma de fogo

Suspeito estava realizando manobras pela rua antes do acidente. Populares tentaram partir para cima dele após a ameaça

Da Redação - 28 de setembro de 2024

Motorista subiu na calçada e acabou colidindo contra estruturas de madeira. (Foto: Reprodução)

A Rotam prendeu um homem, que não teve a identidade revelada, após o mesmo bater o carro e sair ameaçando testemunhas do acidente com uma arma de fogo. O caso inusitado aconteceu durante o final da noite desta sexta-feira (27), no bairro Vila Cristina, em Goiânia.

Inicialmente, ele estava realizando manobras com o carro, quando subiu na calçada e acabou colidindo contra estruturas de madeira.

Testemunhas foram até o local para verificar se estava tudo bem, mas o homem saiu do veículo alterado, ameaçando a todos com uma arma.

Revoltados, os populares então tentaram partir para cima do motorista, causando uma verdadeira confusão.

A Rotam então localizou o condutor, que foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.

O Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (CPTRAN) foi acionado e o carro foi retirado do local. Na delegacia foram registrados os procedimentos cabíveis.