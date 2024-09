Simples empate garante título da Série D para o Anápolis no domingo (29)

Retrô recebe Galo da Comarca às 16h na Arena Pernambuco. Duelo será transmitido pela TV Brasil

Paulo Roberto Belém - 28 de setembro de 2024

Anápolis F.C. fez campanha histórica na Série D. (Foto: Jorge Luiz/ AFC)

A grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro já é domingo (29) e o elenco do Anápolis Futebol Clube já está concentrado para o jogo contra o Retrô, que acontece às 16h na Arena Pernambuco. O duelo será transmitido pela TV Brasil.

Junto com o time do Galo da Comarca, toda a diretoria do clube anapolino estará presente na grande final, inédita para as duas equipes. Um ônibus bancado pelo Anápolis partiu nesta sexta-feira (27), levando uma caravana de torcedores rumo ao estado pernambucano.

Do outro lado, a equipe do Retrô preparou uma série de chamativos para atrair torcedores. Além de ingressos gratuitos, a equipe vai oferecer show de samba e chope grátis, antes da partida.

Dentro de campo, o Anápolis terá pequena vantagem de um gol, por conta da vitória por 2 a 1 no primeiro jogo da final, ocorrida no Estádio Jonas Duarte no domingo passado. Qualquer empate ou vitória simples do Galo garantirá o título.

No placar agregado, se o Retrô ganhar por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades alternadas, mesma situação das duas últimas partidas decisivas do Anápolis no campeonato.