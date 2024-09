Cantora Pitty tem show cancelado em Goiânia e motivo é revelado

Anúncio foi divulgado pelo Instagram do Festival Deu Praia, responsável pelo evento

Thiago Alonso - 29 de setembro de 2024

Cantora de rock, Pitty. (Foto: Divulgação)

Pela segunda vez , o show da cantora Pitty em Goiânia foi cancelado. O anúncio foi divulgado no sábado (28), no perfil do Festival Deu Praia, responsável pelo evento.

Desta vez, o cancelamento ocorreu por parte da própria organização, que alegou a baixa adesão de ingressos, tornando a apresentação “insustentável”.

A rockeira se apresentaria na próxima sexta-feira (04), no Goiânia Arena, na Vila Maria Luiza, após reagendar o espetáculo que aconteceria no dia 12 de julho.

À época, a dona do sucesso “Emboscada” alegou problemas de saúde, após realizar uma cirurgia de emergência, adiando o show poucas horas antes do previsto.

Nas redes sociais, o Festival Deu Praia pediu desculpas pelos transtornos, alegando que “prezou pela entrega e satisfação do seu público” até o último momento.

Contudo, os custos com a montagem da estrutura e equipe seriam inviáveis para a realização, uma vez que era esperada a mesma demanda do primeiro anúncio.

Confira o comunicado na íntegra: