6 segredos que prometem facilitar a vida das donas de casa na cozinha

Vamos te revelar dicas e truques guardados a sete chaves pelas especialistas no assunto

Magno Oliver - 30 de setembro de 2024

(Foto: captura de tela/Instagram/@cozinhacriativa90)

Separamos para você alguns segredos domésticos que as donas de casa guardam a sete chaves e que podem facilitar, e muito, sua vida nas tarefas cotidianas.

1. Panelas queimadas ficam renovadas quando usamos bicarbonato

Um segredo que pouca gente revela é o do bicarbonato de sódio para higienizar panelas que queimaram no fogão por conta de gordura ou outros acidentes na cozinha. Assim, o bicarbonato de sódio é eficiente para soltar resíduos queimados sem esforço nenhum. A dica é deixar a panela de molho com água e colocar 3 colheres de bicarbonato.

2. Segredo para ter morangos sempre frescos e saudáveis

Mergulhe os morangos com cabinho e tudo em uma solução de água com vinagre antes de usá-los. Assim, isso vai manter as frutas sempre limpas, firmes e fresquinhas. Em seguida, seque-os bem e guarde na geladeira. Assim, você vai poder saboreá-los a qualquer hora do dia!

3. Afiar facas ou alicates de unha com papel alumínio

O papel alumínio desempenha o papel de amolador bem melhor que um esmeril convencional. Assim, dobre uma folha de papel alumínio e corte-a algumas vezes com a faca cega ou aquele alicate de unha que perdeu o fio de corte. Esse segredo consegue recuperar o fio da lâmina rapidamente e você economiza com amolador de lâminas na loja de utilidades.

4. Caldo de feijão mais grossinho na panela

Não gosta do caldo do feijão ralo demais? Assim, retire alguns grãos cozidos da panela, amasse-os com uma colher de concha grande e devolva à panela. Depois disso, mexa bem o feijão até alcançar a consistência grossa que deseja. Ele atinge uma textura sensacional! Se preferir, bata no liquidificador um pouco de feijão, batata e cenoura cozidas e devolva à panela para ter um feijão mais grosso e muito nutritivo.

5. Extrato de tomate que nunca mais embolora

Depois que a gente abre a lata, o extrato de tomate costuma embolorar. Assim, a dica é nunca deixar na lata! Transfira a massa para um recipiente fechado ou copo de vidro e despeje um fio de óleo por cima. Depois disso, leve para conservar na geladeira. Desse modo, você tem um extrato mais fresco e delicioso por muito mais tempo.

6. Descongelar carne de forma mais rápida com vinagre

Por fim, o reizinho para te salvar depois de um dia de trabalho em que esqueceu de tirar a carne para descongelar. O vinagre acelera o processo de descongelamento da carne sem alterar seu sabor, tornando essa etapa mais prática e rápida. Coloque 3 colheres de vinagre em uma bacia com água e depois coloque o corte congelado. Descongela rapidinho.

