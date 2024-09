Corpo de homem é encontrado na calçada de escola municipal em Anápolis

Cena foi flagrada por funcionária, que acionou policiais e se deslocaram até endereço

Gabriella Pinheiro - 30 de setembro de 2024

Corpo de homem é encontrado em calçada, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Logo nas primeiras horas do dia, ao iniciar o que seria mais uma rotina de trabalho, uma funcionária da Escola Municipal Professora Esther de Campos Amaral, em Anápolis, se deparou com um corpo deixado na calçada da unidade de ensino, nesta segunda-feira (30).

Por volta das 06h, a mulher teria chegado para trabalhar na escola, que fica no Jardim Alvorada, quando, de repente, avistou o cadáver. Também foram encontrados vestígios de sangue no local.

A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados e se deslocaram até o endereço e constataram o óbito.

Todo o ambiente foi isolado pela equipe e a Polícia Civil (PC), junto com a Polícia Técnico Científica, esteve no local para realização de perícia. A princípio, não houve nenhuma testemunha do fato.

O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Científica e o caso deve ser investigado pela PC.