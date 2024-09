Leandro Vilela dispara em Aparecida e está prestes a vencer no 1º turno

Pesquisa Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.202 eleitores entre os dias 24 e 29 de setembro

Pedro Hara - 30 de setembro de 2024

Leandro Vilela, candidato do MDB à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Phellipe Gabriel Granja)

A terceira rodada da Atlas Intel/Portal 6 com as intenções de voto para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia aponta que Leandro Vilela (MDB) está prestes a vencer no 1º turno.

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Vilela lidera com 45,3% das intenções de voto. Professor Alcides (PL) está na segunda colocação, com 35,2%, enquanto Willian Panda (PSB) aparece na terceira colocação, com 10,3%.

Votos brancos e nulos representam 4,1% dos entrevistados, enquanto 5,1% não souberam responder à pesquisa.

Considerando apenas os votos válidos, em que brancos e nulos são excluídos, Vilela segue na liderança, com 49,8%, próximo dos 50% necessários para decidir o pleito em 1º turno. Neste mesmo cenário, Alcides sobe para 38,8%, enquanto Panda chega a 11,3%.

Comparativo

Em comparação à segunda rodada da Atlas Intel/Portal 6, divulgada em 21 de setembro, Vilela subiu de 36,7% para 45,3%. Alcides caiu de 36,3% para 35,2%. Panda foi quem teve o maior declínio, saindo de 13% para 10,3%.

Os que não souberam ou não quiseram responder somam 10,6%, enquanto 3,3% afirmaram que votarão em branco ou em nenhum dos três candidatos.

Ao se compararem apenas os votos válidos, Vilela saiu de 42,7% para 49,8%, Alcides caiu de 42,2% para 38,8%, enquanto Panda desceu de 15,1% para 11,3%.

Metodologia

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 entrevistou 1.202 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 24 e 29 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número GO-02163/2024.