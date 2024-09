Quase 200 bairros de Anápolis poderão ficar sem água; veja lista

Companhia solicita compreensão de todos e necessidade de consumo consciente das reservas nas caixas d'água

Gabriella Pinheiro - 30 de setembro de 2024

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Quase 200 bairros de Anápolis poderão ter o abastecimento de água prejudicado ao longo desta segunda-feira (30), em decorrência da falta de energia elétrica que ocorre na captação de água bruta do Piancó 2.

De acordo com a Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago), o fornecimento na unidade foi interrompido no sábado (28) e retomado durante a madrugada desta segunda.

No entanto, houve a queima de um transformador e, no momento, equipes da concessionária atuam no local para execução de reparos na rede elétrica.

Em decorrência da situação, diversos bairros podem ficar sem água até que o problema seja solucionado. O bombeamento será retomado de forma gradual, logo após o restabelecimento da energia elétrica – mas sem nenhuma previsão apontada.

Quanto ao sistema de abastecimento de água, a normalização ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água.

A Saneago solicita a compreensão de todos e salienta ser necessário realizar o consumo consciente das reservas nas caixas d’água, sem desperdícios.

Veja lista dos bairros afetados:

Reservatório ETA 1 e 2: Anexo Antônio Fernandes; Antônio Fernandes; Bairro Bom Sucesso; Bairro Itamaraty 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas; Boa Vista; Cidade Universitária; Jardim Alexandrina; Maracanã; Setor Central; Vila dos Oficiais; e Vila Santa Isabel.

Reservatório da Matinha: Andracel Center, Bairro da Lapa, Cidade Jardim, Dom Pedro II, Frei Eustáquio, Jardim das Oliveiras, Jardim Goiano, Jardim Petrópolis, Jardim Silveira, Jundiaí, Maracanã, Parque Michel, Residencial Paris, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Residencial Virginia Correa, São Jorge, São José, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila das Acácias, Vila de Lourdes, Vila Fabril, Vila Góis, Vila Jussara, Vila Santa Maria, Vila Santa Maria de Nazareth, Vila Santana, Vila Tocantins, Vila União Central e Vila Goiás.

Reservatório Leblon: Idelfonso Limirio, Leblon e Residencial Gaudi.

Reservatório Vila dos Oficiais: Alvorada, Boa vista, Centro, Cidade Jardim, Cidade Universitária, Condomínio Bellas Artes, Frei Eustáquio, Jardim Alexandrina, Jardim Bandeirante, Maracanã, Maracanazinho, Parque dos Eucalíptos, Residencial Araujoville, Residencial Bougainville, Residencial das Rosas, Residencial Virginia Correa, São Carlos, São Lourenço, Vila Corumbá, Vila Menino Jesus, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila Santa Isabel, Vila São João e Vila São Jorge.

Reservatório Vila Mariana: Jardim Calixto, Jibran El Hadj, Novo Paraíso, Paraíso, Residencial Florença, Vila Mariana, Vila São Joaquim e Vila União.

Reservatório Aeroporto: Campos Elísios, Jardim Planalto, Jardim Vera Cruz, Residencial Gabriela e Setor Industrial Aeroporto.

Reservatório ETA 3: Adriana Parque; Bairro das Bandeiras; Bairro Recanto do Sol; Chácaras Colorado; Conjunto Mirage; Conjunto Village; Jardim das Américas 1ª, 2ª e 3ª etapas; Jardim dos Ipês; Jardim Progresso; Nova Vila Jaiara; Parque dos Pirineus; Parque Iracema; Residencial América; Residencial Araguaia; Residencial Dom Emanoel; Residencial Santa Cruz; Residencial Veneza; Residencial Dom Felipe; Setor Residencial Jandaia; Setor Scala; Vila Harmonia; Vila Jaiara e Vila Nova Jaiara.

Reservatório Recanto do Sol: Jardim dos Ipês, Parque Residencial das Flores, Recanto do Sol, Sítios de Recreio Jardim Boa Vista e Vila Norte.

Reservatório Jaiara: Anexo Itamaraty, Antônio Fernandes, Conjunto Mirage, Jardim Alexandrina, Jardim Progresso, Jardim Village, Parque Iracema, Residencial Mônica Braga, Residencial Palmeiras, Vila Harmonia, Vila Jaiara e Vila Bella.

Reservatório Portal do Cerrado: Residencial Portal do Cerrado.

Reservatório Bandeiras: Adriana Parque, Bairro das Bandeiras, Lago dos Buritis, Residencial Jandaia, Residencial Las Palmas, Residencial Verona e Vila Jaiara.

Reservatório Onogás: Alto da Bela Vista, Jardim América, Jardim Eldorado, Jardins do Lago, JK Nova Capital e São Sebastião.

Reservatório Santo André: Jardim Bom clima, Jardim Gonçalves, Jardim Samambaia, Loteamento Olhos d’água, Residencial Bela Vista, Residencial Pedro Ludovico, Residencial Victor Braga, Santo André, Setor Sul Jamil Miguel, Vila Miguel Jorge, Vila Nossa Senhora D´Abadia, Vila Popular, Munir Calixto, Vila Santa Rita e Vila Santa Rosa.

Reservatório Arco Verde: Jardim Arco Verde 1ª e 2ª etapa; Jardim Arco Verde; Loteamento Jardim São Paulo; Loteamento Residencial Alphaville; Loteamento Santa Clara; Residencial Itororó; Residencial Maria Augusta; Residencial Tangará; Setor Sul 1ª, 2ª e 3ª etapa.

Reservatório Vila Formosa: Alto da Bela Vista; Bairro Eldorado; Bairro JK; Condomínio Tropical; Jardim América; JK Nova Capital; JK Oeste; Residencial Shangrilá; Setor Nova capital; Vila Formosa; Vila Formosa JK e Vila Industrial Jundiaí.

Reservatório Jardim Tesouro: Condomínio Sol Nascente, Jardim Tesouro e Vila Rica.

Reservatório Vila Rica: Condomínio Sol Nascente e Vila Rica.

Reservatório Granja Santo Antônio: Granjas Santo Antônio, Jardim Tesouro e Residencial Alfredo Abrahão.

Reservatório Aldeia dos Sonhos: Loteamento Guanabara, Residencial Aldeia dos Sonhos, Residencial Ana Carolina e Residencial Centenário.