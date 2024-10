6 filmes, novelas e séries que foram gravadas em Goiás

Produções mostram que o estado é um excelente palco para as artes no geral, se destacando muito mais do que apenas pelo sertanejo

Jordana Viana - 01 de outubro de 2024

As Duas Irenes (Reprodução / Netflix)

Goiás é bastante conhecido por ser a terra do sertanejo, agraciada pelas músicas que rodam o país inteiro e casa de grandes nomes como Marília Mendonça, Zezé di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo e muitos outros. Mas, o que poucos sabem é que o estado também já foi palco para grandes produções do cinema e das telinhas.

Fã de filmes e novelas ou não, você com certeza já deve ter ouvido falar em alguma produção que já foi feita no seu estado, não é mesmo? Sendo assim, Goiás não fica de fora, já tendo sido palco de grandes sucessos da dramaturgia.

Pensando nisso, o Portal 6 decidiu reunir uma lista com algumas produções que foram gravadas em solo goiano.

1 -Estrela Guia (2001)

Essa é pra quem é fã da cantora Sandy. Escrita por Ana Maria Moretzsohn, Estrela Guia, foi uma novela das seis produzida pela TV Globo, exibida de 12 de março a 16 de junho de 2001. A produção foi gravada na cidade de Pirenópolis.

A trama conta a história de Cristal (Sandy), uma menina de 17 anos, filha de Bob (Marcos Winter) e Catherine (Maitê Proença). O pai de Cristal, que era corretor da bolsa de valores, abandona tudo para ir atrás de uma comunidade hippie a qual havia lido, então se casa com Catherine. Ao retornar ao Brasil, ele compra uma fazenda no interior de Goiás onde funda a comunidade hippie Jagatah, que significa “universo” em Sânscrito.

A novela ainda conta com nomes conhecidos da teledramaturgia brasileira, como Rodrigo Santoro e Lília Cabral, além da participação especial de Maitê Proença e Narcisa Tamborindeguy, que interpreta ela mesma.

2 – Araguaia (2010)

Escrita por Walter Negrão e contando com um elenco de peso, como Milena Toscano, Murilo Rosa, Cléo Pires, Júlia Lemmertz e Thiago Fragoso, Araguaia foi a 76ª “novela das seis” da Globo.

Sendo exibida de 27 de setembro de 2010 a 8 de abril de 2011, a trama se passa às margens do Rio Araguaia, entre Goiás e o Mato Grosso. A história é desenrolada em duas fases e trata sobre assuntos como ancestralidade, povos indígenas, triângulos amorosos e muito romance.

3 – Em Família (2014)

Tendo os primeiros capítulos gravados na Cidade de Goiás, Pirenópolis e Goiânia, a novela “Em Família” (2014) é um título da Rede Globo que fez história no estado de Goiás.

A trama aborda temas como relacionamentos amorosos, decisões da juventude que afetam a vida adulta, a busca pela felicidade em meio a intrigas e desentendimentos familiares, traumas e rancores trazidos do passado, explorando a complexidade das relações e os desafios de manter a família unida.

O elenco conta com Júlia Lemmertz, Gabriel Braga Nunes, Bruna Marquezine, Humberto Martins, Giovanna Antonelli dentre outros nomes.

4 – Rensga Hits (2022)

A série da Globo, “Rensga Hits” (2021), se passa no universo da música sertaneja, tratando sobre a rivalidade nesse meio artístico. Sendo gravada em Goiás, a trama segue a vida de Raíssa, uma jovem e talentosa compositora recém-chegada a Goiânia, que passa por poucas e boas até conseguir sua notoriedade.

A história gira em torno de rivalidades, romances e a luta por reconhecimento no competitivo mundo da música. A produção conta com um grande elenco com nomes como Alice Wegman, Lorena Comparato, Deborah Secco, Rafa Kalimann, dentre outros.

5 – Só Se For Por Amor

Criada por Luciano Patrick e escrita também por João Falcão, Isabel Falcão e Fábio Montanari, “Só Se For Por Amor” é uma série brasileira da Netflix ambientada em Goiânia, que foca na ascensão dos cantores sertanejos.

A produção reúne nomes como Lucy Alves, Filipe Bragança, Agnes Nunes, Adriano Ferreira, Giordano Castro, Micael Borges, Luiza Fittipaldi, Gustavo Vaz, Ana Mametto e Laila Garin.

A trama gira em torno da história de Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança), que são um casal apaixonado que decide criar uma banda, a “Só Se For Por Amor”. Porém, Deusa recebe a proposta de carreira solo, o que acaba abalando a relação do casal, fazendo com que a banda procure uma nova vocalista, momento este em que Eva (Agnes Nunes) entra na jogada buscando seu reconhecimento no mundo artístico.

6 – As Duas Irenes



Escrito e dirigido por Fabio Meira, As Duas Irenes é um drama de brasileiro de 2017, apresentado no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 12 de fevereiro de 2017 e, estreando no país de origem em 14 de setembro do mesmo ano.

Com ambientação nas cidades de Goiás e Pirenópolis, a trama é protagonizada por Priscila Bittencourt e Isabela Torres, e a história segue duas adolescentes meio-irmãs que se aproximam. Ao descobrir aos 13 anos que o pai possui uma segunda família, Irene parte na missão de conhecer sua meia irmã e acaba descobrindo que a meia-irmã é uma Irene completamente diferente.