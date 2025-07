6 cachoeiras de Goiás que você deveria visitar pelo menos uma vez na vida

Listamos quedas imperdíveis para colocar no seu roteiro

Anna Júlia Steckelberg - 06 de julho de 2025

Cachoeira do Rosário. (Foto: Divulgação/ Cachoeira do Rosário)

Se você é daqueles que vivem dizendo “preciso me reconectar com a natureza”, mas acaba indo sempre ao mesmo parque da cidade, está na hora de ousar. Goiás, além de sua forte identidade cultural e culinária, também guarda verdadeiros tesouros naturais. Em meio à vegetação do Cerrado, o estado abriga algumas das cachoeiras mais deslumbrantes do Brasil, e, acredite, você não precisa ser aventureiro profissional para se encantar por elas.

Com águas cristalinas, trilhas acessíveis e quedas d’água que parecem ter saído de uma pintura, essas cachoeiras oferecem muito mais do que um banho refrescante.

São oportunidades de viver o que o ecoturismo tem de melhor: tranquilidade, beleza cênica e experiências únicas.

A seguir, listamos seis quedas imperdíveis para colocar no seu roteiro. Todas foram avaliadas no TripAdvisor e seguem abertas à visitação.

1. Cachoeira Santa Bárbara

Localizada em Cavalcante, no coração da Chapada dos Veadeiros, a Santa Bárbara virou símbolo do turismo goiano. Sua água azul-turquesa hipnotiza quem chega ao poço, após um percurso de 4,5 km em transporte tipo pau-de-arara.

A trilha leve é recompensada com uma queda de 28 metros e uma das paisagens mais fotografadas do estado.

A cachoeira está dentro da comunidade quilombola Kalunga e a visita deve ser acompanhada por guias locais. A entrada custa R$ 55 e o horário de visitação vai das 07h às 15h. No TripAdvisor, o local conquistou nota 4,8 com mais de 1.700 avaliações.

2. Cachoeira do Rosário

Em Pirenópolis, a cerca de 150 km de Goiânia, a Cachoeira do Rosário encanta não só pela sua beleza, com 42 metros de queda d’água, mas também pela atmosfera espiritual. O complexo inclui grutas, piscinas naturais e trilhas que percorrem o Cerrado ainda bem preservado.

O acesso é fácil e bem sinalizado. Aberta das 09h às 17h, a entrada custa R$ 70. A avaliação no TripAdvisor é de 4,7, baseada em mais de 1.200 opiniões.

3. Cataratas dos Couros

Para quem busca um contato mais rústico com a natureza, as Cataratas dos Couros, em Alto Paraíso de Goiás, são uma excelente escolha.

Formadas por um conjunto de quatro quedas, entre elas, a Cachoeira da Muralha e a Almécegas 1000, o local impressiona pelo volume de água e pela formação rochosa.

O melhor de tudo? A entrada é gratuita. Não há portaria, mas o ideal é ir com guia para garantir segurança. A nota no TripAdvisor é de 4,8, com mais de 1.400 avaliações.

4. Cachoeira do Abade

A apenas 17 km do centro de Pirenópolis, a Cachoeira do Abade é uma das mais tradicionais da cidade. Em uma reserva particular, o visitante encontra trilhas bem cuidadas, mirantes e a principal atração: uma queda com poço de água cristalina.

O espaço funciona das 09h às 16h, com entradas variando de R$ 70 a R$ 80, dependendo do dia da semana. Com mais de 1.700 avaliações, a nota média no TripAdvisor é de 4,4.

5. Cachoeira Loquinhas

Com acesso facilitado por passarelas de madeira, a Loquinhas é ideal para quem quer conhecer as águas da Chapada sem enfrentar longas trilhas. Localizada a 4 km de Alto Paraíso, o local abriga poços com água esverdeada e pequenas quedas, perfeitas para relaxar.

A visitação ocorre das 08h30 às 16h, com entrada a R$ 70. No TripAdvisor, a avaliação média é 4,5, com mais de 1.600 comentários positivos.

6. Cachoeira Bonsucesso

Localizada dentro do perímetro urbano de Pirenópolis, a Cachoeira Bonsucesso é um verdadeiro refúgio natural a poucos minutos do centro.

O local conta com seis quedas, sendo cinco com poços para banho. O acesso se dá por trilha leve, passando por uma ponte de madeira e pela tradicional Estrada Bonsucesso.

Aberta todos os dias, das 09h às 16h30, a entrada custa R$ 60. A nota no TripAdvisor é 4,3, com mais de 900 avaliações.

