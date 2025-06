6 melhores docerias de Goiânia para as “formiguinhas” de plantão

Do requinte da alta confeitaria à doçura de um simples fim de semana

Anna Júlia Steckelberg - 29 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Já sentiu aquela vontade irresistível de estacionar na porta de uma doceria e se entregar a tortas, bombons e delícias que fazem qualquer formiguinha suspirar?

Foi pensado em quem ama esse universo açucarado que selecionamos seis docerias de Goiânia que estão em pleno funcionamento, com alto índice de aprovação em sites como TripAdvisor e Portais locais.

Prepare-se para descobrir lugares onde o açúcar é sabor, cultura e memória, do requinte da alta confeitaria à doçura de um simples fim de semana.

1. Richesse Confeitaria

Referência da cidade desde 1991, com unidades no Setor Oeste, Marista, drive-thru e shoppings.

No ranking do TripAdvisor, aparece como “uma das melhores de Goiânia”. Com mais de 80 sabores de torta, 100 tipos de bombons, sorvetes e picolés, é parada obrigatória para quem busca variedade, elegância e sabor sem igual.

2. Mariana Perdomo Doceria

Pequena e charmosa, com unidades no Setor Bueno e drive-thru, ganhou destaque por seus bolos de pote e tortas sofisticadas. O carro‑chefe, torta de nozes com doce de leite, aparece frequentemente em listas locais como uma das preferidas entre os visitantes .

3. Doce Doce

Em atuação desde os anos 80, preserva tradição com cerca de 60 tortas e 20 tipos de docinhos, além de oferecer um brunch atrativo. Entre os itens mais elogiados estão as tartelettes de frutas e o irresistível banoffee.

4. Cravo & Canela Confeitaria

Desde 1985, atende em três endereços na cidade, com foco no ambiente acolhedor e uma linha de produtos frescos.

A torta Cravo & Canela integra os itens mais reconhecidos por críticos e frequentadores, representando a tradição da confeitaria goiana.

5. C’Alma Chocolate

Espécie de ateliê de bean‑to‑bar em Goiânia, ideal para quem aprecia o verdadeiro chocolate artesanal.

Premiada pela Academy of Chocolate de Londres com medalhas de bronze em 2022 e 2023, destaca-se com barras como ao leite 55% com coco e café, e o sabor regional “Pastelinho de Goiás”.

A loja física no Jardim América é ponto certo para os amantes de chocolate premium.

6. Chou.Colaterie

Por fim, com unidades no Jardim Goiás e Marista, oferece fondue de chocolate com morangos, brownies, nhá-benta e opções refinadas de waffle.

Avaliado por sua variedade e apresentação, é ideal para quem busca experiências doces criativas.

