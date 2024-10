Diabéticos sofrem com falta de insulina em Anápolis e precisam desembolsar cerca de R$ 300 por mês

Problema já é recorrente na cidade e ameaça a segurança e bem-estar de quem enfrenta a doença

Davi Galvão - 01 de outubro de 2024

Medicação está em falta em Anápolis, sem previsão de chegada. (Foto: Arquivo Pessoal)

Aproximadamente 2 mil pacientes em Anápolis dependem da distribuição de insulina pela rede pública, sendo a medicação indispensável para quem convive com a diabete. Apesar disso, mais uma vez, a população não está conseguindo ter acesso ao medicamento.

Quem lida com a doença, tem o direito de ir até o Centro Especializado de Distribuição e solicitar o fármaco. Porém, pacientes relatam que, desde agosto, o abastecimento da unidade estaria passando por interrupções, seja com a ausência de um tipo de insulina específico, porções fracionadas ou mesmo falta generalizada.

Um dos pacientes, que pediu anonimato, conversou com o Portal 6 e revelou que das duas insulinas – Lantus (ação lenta) e Apidra (ação rápida) que o diabético precisa, por diversas vezes a unidade não conta sequer com similares (mesmo princípio ativo, mas de outros laboratórios).

Em um print de uma conversa realizada na tarde desta segunda-feira (30), ele questiona o Centro de Distribuição, via WhatsApp, acerca de quando a insulina Lantus – ou similares – voltaria ao estoque, ao passo em que lhe é informado de que sequer havia previsão.

Ele ainda destacou que, caso o Centro de Distribuição não forneça a medicação, bem como não seja possível encontrar a insulina nas farmácias populares, os pacientes são forçados a comprarem a medicação por meios próprios.

“A Apidra não está tendo e estão entregando uma similar. Ela não faz efeito no meu filho, então tenho que comprar porque o município não fornece ela”, denunciou.

“Lá em casa eu organizo para não faltar, esse mês consegui comprar. Mas tem gente que não tem essa condição, de gastar R$ 300, R$ 400, que não estava esperando”, explicou.

Outra denunciante contou à reportagem que, desde o começo de setembro vem tentando obter a insulina Apidra para o marido, mas que a unidade de distribuição está em falta com o medicamento e, ao longo do mês, não divulgou nenhuma previsão de reabastecimento.

Foi somente na manhã desta terça-feira (1°) que, após questionar novamente o Centro de Distribuição, lhe foi informado que haviam chegado “poucas unidades” de Lantus e que não sabiam até quanto tempo duraria o estoque.

“Muito estranho isso, ano passado acontecia direto, mas esse ano tinha melhorado um pouco. Complicado, deixar a gente na mão assim”, lamentou Ana.

Ainda, por conta da falta de estoque, para conseguir atender a demanda, o Centro de Distribuição também não estaria fornecendo as doses completas, mas sim de forma fracionada – atendendo um público maior, mas sem ser na integridade da necessidade de cada um.

O que diz a Prefeitura

Em resposta ao Portal 6, a Prefeitura afirmou que a distribuição da insulina tipo Apidra estava normalizado. Porém, reconheceu a falta da medicação tipo Lantus, devido ao fato de a empresa vencedora da licitação estar com dificuldade de compra de insumos. Neste meio tempo, garantiu fornecedor até que a situação se resolva.

Além disso, afirmou que desde o dia 25 deste mês, as insulinas estão chegando de modo fracionado.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o estoque de Apidra, no Centro Especializado de Distribuição, está normalizado. Não há falta da insulina. Hoje o Programa de Diabetes, distribui análogos de insulinas (insulinas de alto custo) para aproximadamente 2 mil pacientes. Informamos que, em caso de dúvida, enviar mensagem de texto para o WhatsApp 3902-2833.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que o atraso na entrega da Lantus (análogo de insulina de alto custo), deve-se ao fato da empresa vencedora da licitação estar com dificuldade de compra de insumos, solicitando, inclusive, a dilatação de prazos. Entretanto, para evitar a falta do produto, a Secretaria está empenhando de outro fornecedor até que a situação se resolva. Ressalta ainda que, desde o dia 25 deste mês, as insulinas estão chegando de modo fracionado. Os pacientes podem entrar em contato com o WhatsApp 3902-2833 para acompanhar e se informar sobre a chegada do insumo ou procurar o Centro Especializado de Distribuição.