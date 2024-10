Procon Goiás revela onde comprar itens de higiene pessoal mais barato em Goiânia

Levantamento constatou variação de mais de 500% no preço de alguns produtos

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2024

Fiscal durante pesquisa (Foto: Procon Goiás/Divulgação)

De uso diário e contínuo, os produtos de higiene pessoal e limpeza têm presença confirmada nas listas de compras. Para ajudar os consumidores, o Procon Goiás realizou uma pesquisa de preços de 71 itens mais utilizados no dia a dia dos goianienses.

No levantamento, realizado em 14 estabelecimentos da capital, entre os dias 16 e 24 de setembro, a maior variação foi de 501,38% e ocorreu na escova de limpeza Condor, vendida a R$ 2,17, no Supermercado Sirva-se, e a R$ 13,05, no Bon Atacarejo.

Com oscilação considerável de 494,99% , a cera para pisos Bravo 750 ml, comercializada de R$ 8,99, no Pão de Açúcar, e a R$ 53,49, no Supermercado Pró Brazilian, é outro item que também aparece na listagem.

A água sanitária também varia de um estabelecimento para o outro. O item da marca Zupp de 5 litros teve alteração de 260,65%, sendo vendida a R$ 3,99, no Bon Atacarejo, e a R$ 14,39, no Supermercado Barão.

Para evitar maiores gastos, o Procon Goiás orienta os consumidores a pesquisarem antes das compras, avaliando entre dois e três estabelecimentos, além de se atentar a promoções tipo “leve 3 e pague 2”.

Outra recomendação é verificar embalagem, violações do produto e instruções dos rótulos, a fim de evitar a compra de itens prejudiciais à saúde, evitando, também, a compra de produtos vendidos por ambulantes, comercializados em garrafas pet ou frascos que não sejam apropriados.

Mais informações estão disponíveis no levantamento.