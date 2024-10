Programa do Sesc Goiás permite que trabalhadores e estudantes viajem de graça para Caldas Novas e Curitiba; saiba como

Interessados terão até dia 10 de outubro para se inscrever e concorrer ao passeio

Augusto Araújo - 01 de outubro de 2024

Goianos poderão ganhar viagem gratuita para Caldas Novas e Curitiba (PR). (Foto: Reprodução)

A nova edição do programa “Minha Primeira Viagem”, promovido pelo Sesc Goiás, está com inscrições abertas para interessados em viajar de forma gratuita dentro e fora do estado.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar acessibilidade, oferecendo ao público a chance de conhecer cidades amplamente visitadas.

Nessa etapa, os passeios serão para Caldas Novas, além de Curitiba e Caiobá, no Paraná.

No município goiano, as viagens estão previstas para ocorrer em duas datas: de 08 a 10 de novembro e de 06 a 08 de dezembro, ambas saindo do Sesc Anápolis.

Já para as cidades paranaenses, a visita ocorrerá em uma única data, entre 21 e 28 de novembro.

Até o dia 10 de outubro, poderão concorrer trabalhadores do comércio e dependentes (com a Credencial Sesc atualizada), estudantes ou egressos da rede pública de ensino, além do público geral, desde que a renda bruta familiar não ultrapasse três salários mínimos.

O processo seletivo possui duas etapas, sendo a primeira on-line e a segunda presencial.

A etapa on-line deve ser feita por meio de cadastro na plataforma Meu Sesc. Para se inscrever, é necessário anexar os documentos pessoais conforme descrito no edital.

Após a aprovação nesta etapa, os candidatos classificados nas vagas efetivas serão chamados para a inscrição presencial.