Utilidade secreta da casca de cebola (nunca mais jogue fora)

Item descartado por muita gente viraliza nas redes sociais mostrando uma função caseira que poucos conheciam

Magno Oliver - 01 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @dicas.valiosas01)

Ela faz rir, faz chorar na cozinha, enche a nossa barriga e é fonte de nutrientes e antioxidantes importantes para o organismo. Sim, estamos falando da cebola!

Assim, ela é querida entre muitos e odiada entre outros, porém de um valor culinário fora do comum de tão importante. Muita gente a descarta, mas até mesmo a casca da cebola tem grande importância nos lares.

Dessa forma, a casca da cebola contém um antioxidante chamado quercetina que ajuda a combater inflamações e protege o coração. Se você costumava jogá-la fora, agora não vai mais.

Utilidade secreta da casca de cebola (nunca mais jogue fora)

O perfil no Instagram do @dicas.valiosas01 bombou nas redes sociais com uma utilidade secreta da cebola que muita gente não sabia.

A publicação mostrou que a casca de cebola pode ser uma boa alternativa versátil e ecológica. Ao invés de jogá-la fora, é possível utilizá-la em uma situação prática do cotidiano que facilitam a rotina e traz benefício para a saúde.

No vídeo, o locutor explica que ela é boa como um repelente de mosquitos, baratas e afins. Primeiro, você vai pegar cascas de cebola, enrolar em um pouco de papel higiênico e enrolar tudo.

Depois disso, o canal ensina que se deve passar um pouco de creme dental no rolo que se formou e colocar fogo na ponta para repelir mosquitos e outros insetos.

Coloque em uma taça de vidro, peque o isqueiro, acenda a ponta e deixe o aroma fazer o seu trabalho direitinho no recinto. Nos comentários, os seguidores curtiram muito a dica.

Para quem se preocupou, o vídeo mostra que o inseticida não deixa a casa com cheiro ruim, pois o creme dental deixa o espaço com um cheiro refrescante.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dicas Valiosas (@dicas.valiosas01)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!