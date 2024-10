Oração da semana para se proteger de todo o mal e afastar todas as coisas ruins

Reze com fé e sinceridade para que a paz e a luz divina estejam sempre presentes em seu caminho

Isabella Valverde - 02 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Muitas pessoas encontram na fé uma maneira de se proteger contra as dificuldades do dia a dia e afastar as influências negativas.

Para quem busca uma proteção espiritual forte e eficiente, a oração pode ser uma ferramenta poderosa.

Com o propósito de blindar contra o mal e atrair boas energias, uma oração especial para a semana é capaz de renovar o espírito e garantir tranquilidade.

A oração a seguir pode ser feita diariamente ou sempre que sentir a necessidade de proteção, trazendo alívio e conforto em momentos de incerteza.

Oração da semana para se proteger de todo o mal e afastar de vez as coisas ruins

Senhor, Deus Todo-Poderoso, coloco-me diante de Ti neste momento, pedindo a Tua proteção. Envolve-me com Tua luz divina, afastando de mim todo o mal, toda inveja, toda negatividade e qualquer energia ruim que tente me atingir.

Coloca anjos ao meu redor, guardando meus passos, meus pensamentos e minhas palavras. Que Tua força seja minha defesa e que eu caminhe sempre sob Tua graça. Protege-me, Senhor, de todas as ciladas e perigos, e guia-me para o caminho da paz e da luz. Amém!

A Bíblia diz que a oração traz fortalecimento e capacidade de lidar com as adversidades, além de uma maior sensação de segurança espiritual.

Afinal, quando se está protegido pela fé, até as energias negativas encontram barreiras para se aproximar.

