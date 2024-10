Imagens mostram momento exato em que advogado é assassinado em Rio Verde

Vítima, de 48 anos, estava entrando em caminhonete quando foi surpreendida por disparos

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2024

Advogado foi morto na porta de firma de advocacia em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um advogado, de 48 anos, é morto a tiros na frente de uma firma de advocacia em Rio Verde, nesta quinta-feira (03). O caso ocorreu por volta das 13h33, na Avenida Eurico Veloso do Carmo, bairro Jardim Adriana.

Conforme as imagens, a vítima caminha até uma caminhonete, que está estacionada na frente do estabelecimento comercial. Ao mesmo tempo, um indivíduo desce do banco de carona de um Fiat Uno, que está parado poucos metros à frente.

Não é possível observar na filmagem os disparos efetuados. Porém, é visível que o advogado, que já estava se sentando na caminhonete, cai do automóvel.

Em seguida, o autor dos tiros volta ao Fiat Uno e foge com o comparsa que dirigia o veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar os primeiros-socorros à vítima, que ainda possuía sinais vitais.

No entanto, o advogado fora atingido por diversos disparos e veio a óbito ainda no local.

As polícias Militar e Civil, além da Guarda Civil Municipal, foram acionadas para prestar auxílio ao caso e identificar os responsáveis pelo crime, mas ainda não obteve êxito.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também compareceram à cena do crime para a realização dos devidos exames periciais e remoção do corpo da vítima.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades competentes.