Luiza Martins, Zé Ricardo & Thiago e Ícaro & Gilmar são os destaques do final de semana, em Goiás

Saia do sofá e chame os amigos para curtir a programação diversificada

Isabella Valverde - 03 de outubro de 2024

Luiza Martins, Zé Ricardo & Thiago e Ícaro & Gilmar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Final de semana de eleições chegando, mas isso não quer dizer que também não é possível aproveitar enquanto se espera o momento certo de ir às urnas.

Então, o que não faltam são opções para aproveitar o pré e o pós. Ainda não sabe o que curtir? Confira o que o Agenda Portal 6 separou.

A festança goiana já começa na sexta-feira (04), com apresentações de Luiza Martins e Tubas, na Azzure Club, em Goiânia. Seguindo em clima de festa, o sábado (05) na balada será com Noobreak, Zé Ricardo & Thiago e Abel & Benício.

Também no sábado, Anápolis será agitada pela dupla Ícaro & Gilmar, que é presença confirmada na Estância Nobel. O evento está previsto para começar a partir das 22h e as entradas podem ser garantidas por meio do site Ingresso S.A.

Já para aqueles goianos que preferem dar boas risadas, o domingo em Anápolis será com Os Melhores do Mundo, no espetáculo Tela Plana.

Para aqueles que não querem perder, os tickets de entrada podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital.

