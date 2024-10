Onde assistir Mirassol x Vila Nova pela Série B no sábado (05)

Equipes fazem duelo direto por vaga no G-4 da competição

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2024

Mirassol e Vila Nova se enfrentam no sábado (05) pela Série B. (Fotos: Felipe Modesto/Agência Mirassol/Roberto Corrêa/Vila Nova)

Clima de decisão. Essa é a expectativa para o duelo entre Mirassol e Vila Nova, neste sábado (05), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

As duas equipes travam uma briga direta pelo G-4 e estão separadas apenas por um ponto. Enquanto Leão tem 47 pontos e ocupa a 4ª colocação, o Tigrão tem 46 e se encontra logo abaixo, no 5º lugar.

Os dois times também enfrentaram resultados semelhantes na última rodada. O clube paulista teve um empate sem gols diante do Sport, jogando em casa.

Da mesma forma, o confronto mais recente do Vila Nova terminou em 1 a 1 diante do Botafogo-SP, sendo que a partida foi realizada em Goiânia. Alesson balançou as redes para o Tigrão, enquanto Victor Andrade deixou tudo igual para a Pantera.

Desta vez, o duelo acontece na cidade de Mirassol (SP), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. A bola rola a partir das 18h.

O Sportv fará a transmissão pela TV a cabo, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view, e a plataforma online Globopay.

Por fim, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.