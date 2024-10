Estudantes do Ensino Médio de Goiás podem se inscrever para quase 30 cursos técnicos gratuitos

17 municípios goianos serão beneficiados com o projeto; Anápolis e Goiânia estão na lista

Davi Galvão - 04 de outubro de 2024

Estudante realizando curso do Senai. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou a abertura de mais de 15 mil vagas para 29 cursos técnicos integrados ao ensino médio em todo o estado, já a partir de 2025, possibilitando que os estudantes saiam da escola já com a capacitação técnica para ingressar no mercado de trabalho.

Conforme explicado pela coordenadora de Execução da Política de Educação Profissional, Telma Antônia Rodrigues Alves, a modalidade inclui a formação geral básica do estudante, de 1.800 horas, acrescida do curso técnico, de 1.200 horas.

“Ao final dos três anos, o aluno receberá o diploma de ensino médio e de formação profissional juntos”, pontuou.

Do total de vagas, 10.720 serão ofertadas em conjunto com o Senai e 5.024 nas unidades do Senac; sendo as demais em parceria com as secretarias da Retomada e de Ciência e Tecnologia e Inovação.

O período de matrículas seguirá o calendário escolar da Seduc, com previsão de início em novembro.

Ao total, 17 municípios goianos farão parte do programa: Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Senador Canedo e Trindade.

Já com relação aos cursos ofertados pelo Senai, destacam-se:

O Senai ofertará os seguintes cursos: Automação Industrial, Eletromecânica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecânica, Mecatrônica, Química, Vestuário, Desenvolvimento de Sistemas, Programação de Jogos Digitais, Redes de Computadores, Manutenção e Suporte em Informática, Alimentos, Edificações e Design Gráfico.

Já no Senac as opções serão: computação gráfica, informática, inteligência artificial, administração, comércio, contabilidade, logística, marketing, recursos humanos, secretariado, agronegócio e segurança do trabalho.

A relação de cursos e dos municípios onde são ofertados pode ser conferida no site do governo estadual.