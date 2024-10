Lançado edital com vagas para diversas áreas e salários de R$ 5 mil em Goiás

Aprovados serão contratados no regime CLT e terão acesso a diversos benefícios

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2024

Pessoa fazendo prova em Concurso Público. (Foto: Divulgação/Agência Gov)

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idetech) lançou o edital de um processo seletivo com vagas para atuar no Hemocentro Regional de Rio Verde Janielly Regina do Nascimento (Hemogo Rio Verde).

As oportunidades disponíveis são para contratação imediata e formação de cadastro reserva, incluindo pessoas com deficiência (PcD).

Os interessados podem se inscrever por meio do site idtech.org.br, na seção “Trabalhe Conosco”, até a próxima segunda-feira (07). Não será cobrado taxa.

No total, estão sendo oferecidas vagas para os cargos de analista em saúde/biomédico e farmacêutico bioquímico. Os salários são de R$ 5.035 mil.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas avaliação de conhecimentos gerais e/ou específicos – realizada de forma online – e avaliação curricular, seguida de entrevista por competência, também virtual.

Os aprovados no processo serão contratados no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e terão benefícios como alimentação, seguro de vida e convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc).

Mais informações sobre a seleção estão disponíveis no edital.