Onde assistir Goiás x Santos pela Série B na segunda-feira (07)

Bola vai rolar a partir das 21h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia

Augusto Araújo - 04 de outubro de 2024

Goiás e Santos se enfrentam pela Série B na próxima segunda-feira (07). (Foto: Rosiron Rodrigues/GEC/Raul Baretta/Santos F.C.)

Ainda tentando se provar na Série B, o Goiás recebe o Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida realizada na próxima segunda-feira (07).

A bola vai rolar no Estádio da Serrinha, localizado no Setor Bela Vista, em Goiânia, a partir das 21h.

O Esmeraldino tem apresentado uma queda de desempenho nas últimas rodadas e vê o acesso à primeira divisão nacional em 2025 cada vez mais distante.

Na partida mais recente, a equipe empatou sem gols com o Coritiba, fora de casa. Assim, o Goiás ficou com 38 pontos e ocupa a 12ª posição do torneio, a nove pontos do G-4.

Por outro lado, o Peixe vem de uma vitória sobre o Operário (PR), por 1 a 0. Giuliano marcou o gol solitário.

Com isso, o Alvinegro Praiano se encontra na vice-liderança da Série B, com 53 pontos – apenas um a menos do que o líder Novorizontino.

A partida será transmitida pelo Sportv, pela TV a cabo, além do Premiere, por meio do sistema de pay-per-view. A plataforma online Globoplay também repercute todas as emoções ao vivo.

Por fim, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real por meio dos sites Placar UOL e Globo Esporte.