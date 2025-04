O filme da Netflix que vai emocionar e te cativar desde a primeira cena

Oferecendo uma narrativa sensível e atuações memoráveis, o longa traz uma profunda e emocionante reflexão

Ruan Monyel - 05 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/Netflix)

Às vezes, um filme tem o poder de nos tocar profundamente, trazendo reflexões sobre a vida, o amor e as escolhas que fazemos ao longo da vida.

O drama “Nossas Noites”, disponível na Netflix, é uma dessas obras que conquistam o espectador desde os primeiros minutos.

Oferecendo uma narrativa sensível e atuações memoráveis, o longa é uma excelente opção para quem busca uma linda história, mas pegue os lencinhos antes de dar play.

Dirigido por Ritesh Batra e baseado no romance de Kent Haruf, o filme apresenta a história de Addie Moore (Jane Fonda) e Louis Waters (Robert Redford).

Ambos viúvos e vivendo sozinhos, eles compartilham a solidão que a idade avançada pode trazer, mas acreditando estarem bem com a própria solitude.

Porém, em uma noite inesperada, Addie faz uma proposta inusitada a Louis: que eles passem as noites juntos, simplesmente para conversar.

Mas embora essa sugestão pareça algo banal e natural, essa conversa dá início a uma jornada de redescoberta e conexão humana.

A trama se desenrola de forma delicada, explorando a construção do relacionamento entre Addie e Louis, que compartilham histórias do passado, medos e sonhos não realizados.

Essa troca permite que ambos enfrentem traumas antigos e encontrem conforto na presença um do outro, o que comove cada vez mais o espectador.

“Nossas Noites” é um convite à reflexão sobre as oportunidades que a vida nos oferece, mesmo em fases que muitos consideram tardias.

O filme nos lembra que nunca é tarde para buscar a felicidade, estabelecer novas conexões e enfrentar o passado com coragem.

O longa é uma obra que emociona e inspira, deixando uma marca duradoura no coração do espectador, principalmente daqueles que convivem com a solidão. Assista ao trailer:

