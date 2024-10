Trabalhador morre afogado após cair com carro dentro de represa

Veículo foi encontrado a cerca de 5 metros de profundidade

Samuel Leão - 04 de outubro de 2024

Bombeiros realizaram buscas na represa. (Foto: Divulgação/CBM)

Um trabalhador, de 50 anos, que atuava em uma fazenda situada na zona rural de Cocalzinho de Goiás, foi encontrado afogado em uma represa na noite desta quinta-feira (03). Ele caiu de carro dentro da água e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

Por volta das 19h, testemunhas perceberam o ocorrido e decidiram acionar as autoridades. Bombeiros então se deslocaram, saindo de Pirenópolis, até a propriedade onde ocorreu o acidente.

Ao chegar no local, os militares foram informados que o funcionário da fazenda teria caído na represa ainda na quarta-feira (02), por volta de meia-noite. Passaram então a realizar buscas dentro do corpo d’água.

Após certo tempo, equipes de mergulhadores encontraram o veículo, localizado a 5 metros de distância da margem e a 10 metros de profundidade. O corpo do condutor estava dentro do carro, já em óbito.

As autoridades procederam com a retirada da vítima, que foi passada aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). O caso também foi acompanhado pela Polícia Militar (PM).

A situação agora deverá ser investigada pela Polícia Civil (PC), que recebeu as informações apuradas.