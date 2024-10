Conheça cidade goiana considerada a capital do alho, cebola e tomate

Município é classificado como um dos principais polos agropecuários do Brasil, pela diversificada produção agrícola

Beatriz Bueno - 05 de outubro de 2024

Cristalina, Goiás (Foto: Reprodução)

A cebola, o alho e o tomate estão presentes na mesas de quase todos os brasileiros, sendo indispensáveis para o preparo de diversas receitas clássicas da culinária local e nacional. Mas vocês sabia que uma cidade goiana e conhecida como a capital desses alimentos?

Esse município é Cristalina, no Sul de Goiás, que se mantem como um dos principais polos agropecuários do Brasil, com uma produção agrícola diversificada e de grande valor econômico.

Com uma população de 62 mil habitantes, o município detém a maior área irrigada do país, o que permite até três safras por ano.

Esse fator contribuiu para que o PIB agropecuário local atingisse R$ 8,5 bilhões, sendo quase R$ 5 bilhões provenientes das áreas irrigadas.

Em 2023, as lavouras de cebola e tomate de Cristalina produziram 6,6 milhões de toneladas de alimentos, com a cidade respondendo por cerca de 8% dessa produção nacional, segundos dados o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Considerada a capital brasileira dessas culturas, Cristalina destinou 80 km² ao cultivo de cebola, alho e tomate — área quase quatro vezes maior que seu perímetro urbano.

Resultados Impressionantes

De acordo com o levantamento de 2023 do IBGE, em Cristalina, a cebola gerou R$ 570 milhões, o alho R$ 382 milhões, e o tomate, R$ 156 milhões, somando R$ 1,1 bilhão.



Apesar disso, o cultivo da soja ainda é a principal atividade agrícola, com um valor de produção de R$ 2,5 bilhões.

Além de cebola, alho e tomate, os agricultores de Cristalina cultivam outras 11 culturas, fazendo com que o valor total da produção agrícola local atingisse R$ 4,8 bilhões em 2023.

Após a soja, cebola e alho, outras culturas de destaque incluem a batata (R$ 360 milhões), milho (R$ 334 milhões), feijão (R$ 212 milhões) e sorgo (R$ 178 milhões). A cidade também produz café, trigo, algodão, manga, girassol e uva.

Essa diversificação agrícola, aliada à extensa área irrigada e à construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que têm gerado novos empregos, faz de Cristalina um dos polos mais promissores para o agronegócio no Brasil.