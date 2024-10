Donald Glover cancela turnê de Childish Gambino após problema de saúde

Ator e cantor anunciou nas redes sociais que precisará passar por procedimento cirúrgico

Folhapress - 05 de outubro de 2024

Donald Glover precisou cancelar turnê após problemas de saúde. (Foto: Reprodução)

VITOR MORENO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Donald Glover, 41, usou as redes sociais para anunciar o cancelamento de shows da turnê que estava fazendo como Childish Gambino. Esse era o nome que o ator usava em suas apresentações musicais, uma espécie de alter ego no rap.

Ainda havia shows a serem realizados neste ano na América do Norte e na Europa, mas o artista afirmou que precisará passar por um procedimento médico. “No momento, tenho uma cirurgia agendada e preciso de tempo para me recuperar”, avisou.

Glover não especificou o tipo de enfermidade com a qual está lidando, apenas que ela o impedirá de encerrar a turnê.

“Após meu show em Nova Orleans, fui ao hospital em Houston para verificar uma doença que se tornou evidente”, contou. “Após ser avaliado, ficou claro que eu não poderia me apresentar naquela noite e, após mais testes, que não poderia realizar o restante da turnê nos EUA em tempo hábil.”

Ele disse estar focado em retomar sua saúde. “Meu caminho para a recuperação é algo que preciso enfrentar seriamente”, afirmou. “Dito isso, tomamos a difícil decisão de cancelar o restante da turnê na América do Norte e as datas no Reino Unido e na Europa.”

O cantor ainda informou que os ingressos de quem já havia comprado serão reembolsados. “Não quero nada mais do que trazer esse show para os fãs e me apresentar. Até lá, obrigado pelo amor, privacidade e apoio”, pontuou.

Glover não informou se os shows marcados para a Nova Zelândia e Austrália serão mantidos. As apresentações estão agendadas para os primeiros meses do ano que vem.

A turnê “New World” foi anunciada como a última que ele faria usando o pseudônimo Childish Gambino. Nela, o rapper explorava músicas dos álbuns “Bando Stone and the New World” e “Atavista” (uma reedição de “3.15.2020”, lançado na pandemia).