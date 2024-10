Descubra como se escreve zero em números romanos (vai te surpreender)

Magno Oliver - 06 de outubro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Professora Luciana Fernandes)

Seja em relógios, livros antigos, monumentos históricos, tatuagens, aula de matemática, os números romanos estão presentes em várias situações do nosso cotidiano.

Assim, quando aprendemos eles na escola, percebemos que esse sistema numérico possui uma maneira única e diferenciada de representação de números.

Dessa forma, talvez o que muitos nunca repararam é que o sistema de números romanos não possui a representação direta para o número zero. Já reparou nisso? Vamos te explicar!

Para explicar o contexto histórico, o sistema de numeração romana foi desenvolvido numa época em que o conceito de “zero” e “nada” não se tinha necessidade de mostrar em cálculos simples do nosso cotidiano.

A orientação era se basear em combinações de letras para formar números, como X (10), V(5) e por aí vai. A história relata que os romanos voltavam suas contas e registros apenas para fins de construção, guerras, economia, comércio e não tinha necessidade do zero.

Só tempos mais tarde que o zero como conhecemos hoje se tornou uma parte fundamental do sistema numérico árabe, o qual o Brasil usa nos dias atuais. O “zero” só foi incorporado nas matemáticas atuais por volta do século IX.

Assim, nesse novo contexto, ele indicava a ausência de um valor em um sistema decimal, uma corrente que revolucionou a matemática e abriu caminho para a criação e desenvolvimento de cálculos mais complexos e com mais raciocínio matemático.

Por isso que quando se pergunta sobre o número zero no sistema de numeração romana a resposta dada é: não se escreve. O motivo é histórico e o contexto da época se justifica para não ter sido criado naquele tempo.

