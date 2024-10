Graciele da Arte Trigo vence eleições em Campo Limpo com 77,22% dos votos

Wallison Duarte, que também disputava o cargo, conquistou 22,78% do eleitorado

Davi Galvão - 06 de outubro de 2024

Candidata Graciele da Arte Trigo garantiu a reeleição. (Foto: Redes Socais)

A candidata Graciele da Arte Trigo (UB) venceu as eleições para a prefeitura de Campo Limpo de Goiás, no primeiro turno, realizadas neste domingo (06).

Com 100% das urnas apuradas, Graciele, que já atua como prefeita do município conseguiu 77,22% dos votos e garantiu a reeleição, ante aos 22,78% do outro concorrente ao cargo, Wallison Duarte (Republicanos).

Nas redes sociais, a candidata, que venceu com folga, agradeceu aos eleitores por todo o apoio ao longo da campanha e se comprometeu a fazer “mais e melhor por Campo Limpo”.

“Queridos amigos e moradores de Campo Limpo de Goiás, meu coração transborda de gratidão por mais uma vez confiaram em mim para continuar trabalhando em prol da nossa cidade. Cada voto representa o compromisso de seguirmos juntos, construindo um futuro melhor para todos”, destacou.

Até o momento desta publicação, o candidato derrotado Wallison Duarte não realizou nenhum pronunciamento nas redes.