“Não escolho adversário”, diz Adriana Accorsi sobre eventual segundo turno em Goiânia

Acompanhada do vice, candidata votou logo de manhã na capital

Pedro Hara - 06 de outubro de 2024

Adriana Accorsi votou acompanhada do vice, Professor Jerônimo, em Goiânia. (Foto: Léo Iran)

Adriana Accorsi (PT) votou na manhã deste domingo (09) no Colégio Integrado de Educação Moderna (CIEM), no Setor Jaó.

Acompanhada do vice, Professor Jerônimo (PSB), a candidata afirmou que está pronta para enfrentar qualquer candidato em um eventual segundo turno, na capital.

“Estou totalmente pronta para enfrentar qualquer um destes adversários. Não escolho adversário.”

Segundo a deputada estadual, estar no segundo turno é um sonho e uma possibilidade real, haja vista a maneira como foi recebida pelos eleitores.

“Espero realmente estar no segundo turno e poder cuidar de Goiânia, como é o grande sonho da minha vida. Minha expectativa é muito grande, diante do carinho com que fomos recebidos em toda a cidade.”