“Temos uma boa parcela da população descrente com a política”, avalia Matheus Ribeiro

Candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia disse que campanha demorou a engrenar

Karina Ribeiro - 06 de outubro de 2024

Imagem mostra Matheus Ribeiro, candidato à Prefeitura de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O candidato à Prefeitura de Goiânia, Matheus Ribeiro (PSDB) votou por volta de 09h, Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, localizada no Setor Bela Vista.

Ele fez uma avaliação sobre a campanha e entende que, sobretudo no início, os eleitores estavam desinteressados. “Foi uma campanha que demorou a engrenar”, diz.

Para ele, isso evidencia que boa parcela da população está descrente com a política. “Isso facilita muitas vezes que os projetos tradicionais de poder que só fazem campanha por dinheiro ou escorados em apoio de terceiros consigam ter algumas vantagens competitivas”, avaliou.

Segundo as pesquisas, Matheus está fora das principais preferências do eleitorado da capital. “Eu já sabia que enfrentaríamos algumas dificuldades, mas todas elas me fizeram mais capacitado para o desafio de ser prefeito de Goiânia”, concluiu.