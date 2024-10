Após quase ganhar no 1º turno, Márcio Corrêa grava com motorista da Urban e usuários do transporte coletivo

Rápidas teve acesso as imagens com o candidato do PL no local

Pedro Hara - 07 de outubro de 2024

Márcio Corrêa em ônibus da Urban. (Foto: Reprodução)

Após somar 49,59% dos votos válidos em Anápolis e quase vencer a Prefeitura de Anápolis no 1° turno, Márcio Corrêa (PL) gravou com motorista da Urban e usuários do transporte coletivo.

Rápidas teve acesso as imagens gravadas no Terminal Urbano, ao lado da Praça Americano do Brasil, no Centro e que mostram o candidato do PL no local.

As gravações ocorreram após Márcio ser criticado nas redes sociais por um vídeo onde faz gracinha em frente a um veículo do transporte coletivo e que posteriormente foi excluído pelo candidato do PL.

No 2° turno, Márcio Corrêa enfrentará Antônio Gomide (PT). A eleição está marcada para o dia 27 de outubro.