Homem morre após ser atropelado por ônibus na entrada da UFG

Equipe de socorristas foi acionada para auxiliar vítima, mas ela faleceu ainda no local

Augusto Araújo - 07 de outubro de 2024

Homem foi atropelado por ônibus nas proximidades da UFG. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 48 anos, morreu no final da tarde desta segunda-feira (07), em Goiânia, após ser atropelado por um ônibus nas proximidades do Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás (UFG).

O caso aconteceu na Avenida Esperança, localizada na Vila Itatiaia. O condutor do veículo, de 45 anos, estava manobrando para entrar no estacionamento voltado para transportes coletivos, que fica em frente a um restaurante da região.

No entanto, enquanto fazia a conversão à esquerda, ele atingiu a vítima, que sofreu sérios ferimentos pelo corpo.

Uma equipe de socorristas foi acionada logo em seguida, para auxiliar o homem que acabara de ser atropelado. Contudo, mesmo com os esforços médicos, ele faleceu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada e realizou o teste do bafômetro no condutor do ônibus, constatando que ele não havia ingerido álcool antes de dirigir.

Por fim, a Polícia Científica realizou a perícia no local e o Instituto Médico Legal (IML) ficou responsável pela remoção do corpo da vítima.