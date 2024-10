Jovem morre na hora após perder controle de carro e bater contra árvore em rodovia goiana

Corpo de Bombeiros foi chamada para desencarceramento da vítima, que estava presa às ferragens

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2024

Carro destruído após grave acidente. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão envolvendo um carro e uma árvore resultou na morte de um jovem, de 29 anos, na GO-434, em Rubiataba, na madrugada desta segunda-feira (07).

Tudo teria ocorrido por volta de 04h, quando a vítima trafegava em um Toyota Corolla, de cor branca, sentido as cidades de Ipiranga/ Rubiataba.

Na altura do km 26 e por motivos desconhecidos, o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista de rolamento e acabou se chocando em uma árvore e tombando.

Com o impacto, a vítima acabou ficando presa às ferragens, não resistiu e faleceu ainda no local. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados e estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros se deslocou até o ambiente para o desencarceramento e o Instituto Médico Legal (IML) de Ceres foi acionado e compareceu no endereço para recolhimento do corpo.

A Polícia Técnico Científica esteve no local para realização de perícia.