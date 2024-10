6 mandamentos que quem tem uma Air Fryer em casa precisa seguir

Comprou esse utilitário doméstico incrível e ainda não recebeu educação correta de manuseio e cuidado? Vem ler para aprender tudo

Magno Oliver - 08 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@soggiorno_elegante)

A Air Fryer é um dos utilitários domésticos mais usados no mundo todo. Ela veio para facilitar e deixar nossas vidas mais saudável e prática.

No entanto, é preciso ressaltar que antes de comprar a sua, alguns mandamentos sagrados do bom manuseio do eletrodoméstico devem ser obedecidos e respeitados.

1. Sempre preaqueça antes de usar

Pode parecer óbvio, mas o óbvio precisa sempre ser dito e muitas pessoas não se atentam. Assim, mesmo que a Air Fryer não precise ser preaquecida, ligar ela de três a cinco minutos antes pode melhorar os resultados do preparo da sua receita. Isso vale também para empanados ou congelados.

2. O lugar dela é sempre em lugar fresco e arejado

Por conta do grande risco de acumular mofo, sujeira, bactérias e afins, os especialistas recomendam que sua fritadeira elétrica não pode ser guardada em qualquer lugar da casa. Assim, ambientes fechados e quentes podem dificultar a circulação de ar e isso vai aumentar as chances de acidentes e reduzir a vida útil do aparelho.

3. Sempre usar acessórios para não sujar demais

Só quem já limpou uma Air Fryer totalmente impregnada de gordura sabe a importância de usar acessórios para ajudar a reduzir a sujeira. Assim, formas de silicone, luvas e pegadores são recomendados, pois suportam altas temperaturas e são de cunho alimentício específico para esse uso.

4. Nunca encha a cesta demais

Existem pessoas que exageram e acabam superlotando a cesta, desrespeitando, assim, a capacidade máxima dela. Caso precise cozinhar para muitas pessoas, o ideal é usar uma Air Fryer maior. Assim, não superlote a capacidade dela, pois acidentes domésticos como explosões e outros desastres em casa podem acontecer.

5. Não precisa de muito óleo ou azeite

Muita gente usa e abusa do óleo/azeite em uma receita preparada na Air Fryer. Pare com isso imediatamente!

Segundo especialistas, o aconselhável é usar apenas pequenas quantidades para evitar excesso de gordura. O uso excessivo gera fumaça e atrapalha o tempo de cozimento e sabor do prato.

6. Mexer bem os alimentos na cesta

Por fim, outra dica básica que muita gente não se atenta. É necessário agitar os ingredientes pelo menos uma vez durante o preparo. Isso serve para garantir que o ar quente alcance todas as camadas dos alimentos ali presentes. O objetivo é um cozimento homogêneo e igualitário.

