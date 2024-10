Equatorial alerta para risco de temporais com granizo nas próximas horas em Goiás; veja cidades afetadas

Concessionária fez aviso para possíveis quedas na rede de energia elétrica e disponibilizou contatos para auxiliar população

Augusto Araújo - 08 de outubro de 2024

Chuva forte em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

A Equatorial Goiás fez um alerta para os goianos nesta terça-feira (08), tendo em vista uma previsão de tempestade com rajadas de vento e acompanhadas de granizo nas próximas horas.

Em informe, a concessionária de energia elétrica afirmou que as fortes chuvas devem ser registradas, pelo menos, em Goiânia, Quirinópolis, Minaçu, Iporá, Goianésia, Ceres, Porangatu e Jataí.

Isso se deve ao avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, que chegou ao estado de Goiás, com base em dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Diante disso, a Equatorial alertou a população para alto risco de interrupção do fornecimento de energia elétrica, “visto que os ventos fortes lançam objetos sobre a rede e árvores caem sobre a fiação, provocando estragos na rede elétrica, que precisa ser reconstruída pelas equipes em campo”.

O gerente do Centro de Operações da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima ressaltou também que, devido a essas circunstâncias, a reconstrução do sistema de eletricidade costuma ser mais demorada.

“Muitas vezes é preciso substituir postes, trocar cabos e trocar transformadores, entre outros serviços essenciais para normalização do sistema e do serviço”, explicou o especialista.

Por fim, a concessionária afirmou ter equipes de prontidão para atender a eventuais chamados da população, de forma ininterrupta.

Assim, ela disponibilizou os seguintes canais para que moradores possam relatar quaisquer falhas na rede elétrica: