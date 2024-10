Especialista revela previsão de chuvas para Anápolis e região

Possibilidade de tempestade é baixa, porém não foi descartada

Davi Galvão - 08 de outubro de 2024

Registro de dia chuvoso em Anápolis (Foto: Aglys Nadielle).

Já para esta quarta-feira (09), os anapolinos poderão experienciar mais um gostinho das chuvas, dando um pequeno alívio a onda de calor que a cidade enfrenta.

As informações são do climatologista Eduardo Argolo que, ao Portal 6, explicou que a previsão é de que o município como um todo receba as precipitações.

Conforme ele, as chuvas previstas para a data são consequência da atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul que, no momento, está tendo mais influência do que as frentes frias vindas do Sul do país.

O climatologista ainda destacou que os anapolinos podem esperar as chuvas por volta do final da tarde ou durante a noite.

Por fim, a estimativa é de que o volume de água para o quarta não seja elevado, embora a possibilidade de tempestades não tenha sido descartada. Em Goiás, especialmente no Sul de estado, é onde chuvas mais intensas estão previstas.