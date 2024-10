Estudantes de Goiás podem se inscrever para primeiras turmas de internato em Agrocolégio

São 60 vagas disponíveis destinadas para alunos do campo, que tenham concluído 9º ano do ensino fundamental

Gabriella Pinheiro - 08 de outubro de 2024

Agrocolégio Estadual Maguito Vilela, em Goiânia. (Foto: Seduc)

O Governo de Goiás abriu as inscrições para as primeiras turmas de ensino médio integrado à educação profissional, com formação em Agropecuária, do Agrocolégio Estadual Maguito Vilela, em Goiânia.

São 60 vagas disponíveis destinadas aos estudantes do campo que tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental.

As inscrições podem ser feitas, de forma exclusivamente online, por meio de um formulário, que ficará disponível até a próxima sexta-feira (11).

O processo seletivo acontecerá em três etapas, sendo elas: análise dos documentos pessoais e do histórico escolar do ensino fundamental, análise da carta de intenção e entrevista.

O agrocolégio integra a estrutura da Emater/Goiás e terá especialista de diversas áreas de atuação, que ministrarão as aulas, atividades e práticas educativas. A instituição funcionará em regime de internato e semi-internato durante o Tempo Escola.

Criada em 12 de março de 2024, a instituição visa formar estudantes da rede pública oriundos do campo em um curso que integrará a etapa do ensino médio à educação profissional.

Os 60 estudantes serão distribuídos em duas turmas de 1ª série do ensino médio. A expectativa é que em 2026, a quantidade de estudantes duplique, com 120 alunos, sendo duas turmas de 2ª série com 30 jovens cada, e outras duas turmas de 1ª série, com a mesma quantidade.

Já para 2027, a previsão é que sejam 180 jovens, contando com duas turmas de cada série, com 30 estudantes em cada turma.