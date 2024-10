Os signos que podem esperar para receber “aquela” mensagem até o fim do mês

Seja de viés amoroso ou profissional, essa mensagem será uma nova oportunidade em sua vida

Ruan Monyel - 08 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/George Dolgikh/Pexels)

Ao longo do mês, as energias do universo mudarão constantemente; no entanto, para alguns signos, bons acontecimentos estão a caminho.

Segundo as previsões dos astros, o período atual trará para quatro signos uma grande e esperada surpresa: as mensagens que tanto aguardam.

Seja de viés amoroso, uma chance de trabalho ou até mesmo um “fantasma do passado”, essa mensagem será uma nova oportunidade em suas vidas.

Veja se o seu signo faz parte dessa previsão, mas não se esqueça de abrir o coração para os “acasos” proporcionados pelo universo.

1. Gêmeos

Geminianos, regidos por Mercúrio, conhecidos por serem comunicativos e sociáveis, podem esperar boas novidades em relação àquela pessoa.

A energia do mês está especialmente favorável para resoluções de conflitos e reencontros, ou seja, essa mensagem pode marcar um novo começo.

2. Leão

Os leoninos têm uma personalidade forte e confiante, o que, muitas vezes, pode assustar as pessoas e acabar afastando-as.

Este mês, o signo de Leão está sob a influência de energias que favorecem a reconexão, isso significa que alguém que se afastou vai surgir novamente.

3. Libra

Libra, o signo do equilíbrio, pode esperar uma resposta de alguém que representa algo importante para você, seja em um contexto romântico ou profissional.

As estrelas indicam que, até o final deste mês, essa mensagem finalmente chegará, abrindo portas para algo ainda mais especial.

4. Aquário

Os aquarianos são conhecidos por seu espírito livre e independente, mas, às vezes, até eles esperam ansiosamente por uma mensagem.

Aquário, regido por Urano, é o signo da inovação e do futuro, o que significa que a mensagem trará mudanças e novidades em sua vida.

