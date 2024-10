6 comportamentos que tornam uma pessoa realmente atraente

Estudos mostraram que existem alguns comportamentos em comum que ajudam a chegar a esse estado de admiração completa

Magno Oliver - 09 de outubro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Alessio Cesario)

A atração por uma pessoa vai muito mais além de só a aparência física dela. Existe uma série de combinação de fatores que ajudam a se tornar uma pessoa atraente.

Dessa forma, a ciência elenca uma série de fatores que levam uma pessoa a se tornar imageticamente atraente diante dos olhos de alguém. Uma compilação de estudos mostrou alguns pontos interessantes.

6 comportamentos que tornam uma pessoa realmente atraente

1. Ter bom humor e sorrir sempre

O sorriso literalmente abre portas e corações por onde passa. Assim, rir com espontaneidade e ser uma pessoa mais leve em suas interações torna a convivência agradável. Esse tipo de atitude natural faz com que os outros queiram estar perto de você. Por isso, sorria sempre.

2. Demonstrar educação o tempo todo

Assim como o sorriso, a educação também pode abrir portas e corações. Assim, quando uma pessoa é educada e trata os outros com respeito, ela cria um ambiente agradável ao seu redor, o que faz com que desperte a atração de outras sobre ela.

3. Ser alguém que demonstra sempre confiança

Em relações interpessoais, a confiança é outra característica muito valorizada e que ganha destaque entre as demais. Dessa forma, pessoas assim são percebidas mais facilmente, transmitem autoestima e segurança em si mesmas. A confiança é uma energia muito sexy.

4. Ser alguém que sabe ouvir atentamente

Não só falar e sorrir, como também ser uma pessoa que sabe ouvir os outros. Assim, pessoas que escutam o próximo demonstram interesse, empatia e isso acaba criando uma conexão mais profunda, o que as tornam mais atraentes aos olhares ao redor.

5. Ser alguém de coração e muita empatia

A empatia também é sexy e pessoas empáticas são capazes de se colocar no lugar dos outros. Dessa forma, esse tipo de comportamento cria um sentimento de proximidade e consideração. Da proximidade vem o interesse e por aí vai.

6. Demonstrar inteligência

Por fim, o famoso ditado “inteligência é afrodisíaco” está totalmente correto. No livro “The Origins and Power of Female Body Shape”, o professor David Bainbridge, da Universidade de Cambridge, revelou que as pessoas valorizam a inteligência muito mais do que o corpo.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!